Россияне выиграли Межконтинентальный кубок по пляжному футболу

Российские спортсмены 6 ноября выиграли Межконтинентальный кубок по пляжному футболу – 2021. В финале футболисты встретились с командой из Ирана.

Встреча закончилась со счетом 3:2 в пользу россиян, добавляет сайт «Спорт-Экспресс».

Все три гола в ворота соперников забил Борис Никоноров.

Таким образом Россия стала четырехкратным обладателем Межконтинентального кубка по пляжному футболу.

Ранее, 12 сентября, женская сборная Россия по пляжному футболу стала победительницей Суперфинала Евролиги, разгромив команду Англии со счетом 8:2.

Турнир прошел в Португалии. У россиянок отличились Глафира Бажанова (5-я минута), Анна Петрова (13, 29), Анна Чернякова (20), Яна Зубилова (21) и Наталья Зайцева (25). Кроме того, еще два мяча англичанки отправили в свои ворота.

Сборная России является двукратным обладателем Кубка Европы (2018, 2019) и занимает третье место в рейтинге Всемирной организации пляжного футбола.