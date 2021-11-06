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Сергей Лавров обсудил ситуацию вокруг СВПД с главой МИД Ирана

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Сергей Лавров и глава МИД Ирана обсудили ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Министры провели телефонные переговоры. Диалог состоялся по инициативе Хоссейна Амир Абдоллахиана, передает телеканал «Известия». Стороны обсудили перспективы возобновления переговоров в Вене. Как сообщает МИД России, обе стороны высказались за восстановление ядерной сделки в изначальной конфигурации.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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