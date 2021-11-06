Бастрыкину доложат об обстоятельствах избиения мужчины в подмосковном Лыткарино

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Быстрыкин поручил руководителю ГСУ по Московской области Александру Старикову доложить об обстоятельствах нападения на мужчину в городе Лыткарино Московской области, которого жестоко избили несколько мужчин из-за сделанного замечания. Об этом говорится в сообщении ведомства 6 ноября.

Также глава ведомства поручил при наличии оснований ходатайствовать о передаче материалов из органов МВД в Следственный комитет.

«Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате СК», — отметили в СК.

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, конфликт произошел вечером 31 октября у подъезда жилого дома. Злоумышленники выпивали и шумели. 39-летний местный житель, выходящий из дома с супругой, сделал им замечание. Молодые люди повалили его на землю и избили.

Пострадавший оказался в больнице. Позднее он обратился в полицию.

При этом, как заявил 40-летний участник драки, также обратившийся в больницу, вместе с другом он ждал знакомого возле подъезда. По его словам, пьяный мужчина подошел к ним и в грубой форме предъявил требование убрать за собой. Также, со слов второго участника конфликта, житель Подмосковья был пьян и угрожал им, что в итоге привело к драке.