Полицейский 14 раз выстрелил в своего коллегу в Грузии

В Грузии сотрудник полиции совершил нападение на своего коллегу, нанеся ему 14 огнестрельных ранений. Об этом сообщает местный новостной портал Kvira.

По его данным, инцидент произошел 5 ноября в селе Чаладили Хобского муниципалитета. Нападение было совершено в здании отделения полиции. В результате полученных ранений мужчина скончался.

Как рассказали знакомые правоохранителей, мужчины были соседями и работали в одном отделении. Незадолго до происшествия у них произошла ссора.

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном убийстве.

9 сентября в Грузии вооруженный мужчина ворвался в здание банка и удерживал там 13 человек. Позднее злоумышленника задержали и предъявили обвинение в совершении террористического акта. В результате инцидента никто не пострадал.