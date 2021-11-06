Певица Марилия Мендонса из Бразилии погибла в авиакатастрофе

В Бразилии при крушении самолета погибла популярная певица Небольшое воздушное судно рухнуло в штате Минас-Жерайс, передает телеканал «Известия». На борту были Марилия Мендонса, ее дядя, продюсер и пилоты. Все пять человек погибли. Незадолго до крушения певица опубликовала видео из самолета. Мендонсе было 26 лет, она выступала в жанре сертанехо. На YouTube-канале певицы подписано 22 млн человек. Это больше, чем у Metallica, The Beatles и Мадонны вместе взятых. В 2019 году артистка стала лауреатом премии Grammy Latino.

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