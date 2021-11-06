Пострадавший в драке с ребенком в Новой Москве рассказал о конфликте

Пострадавший в драке с ребенком в Новых Ватутинках рассказал о начале конфликта, передает телеканал «Известия».

«Зацепили сначала товарища на ровном месте, получается. Там был еще ребенок. В тот момент как-то так получилось, что они его просто задели, причем специально задели, ударили по щеке. Я, как отец, среагировал на это и пытался защитить и защититься», — поделился собеседник.

По словам мужчины, один из напавших угрожал ножом. Глава СК Александр Бастрыкин поручил поменять статью с хулиганства на покушение на убийство. СК будет ходатайствовать об аресте задержанных.

В четверг вечером по меньшей мере четыре человека напали на прохожего с ребенком. Участники конфликта допрошены, проверяется состояние ребенка. Установлены и задержаны трое подозреваемых в нападении. Драку в Новых Ватутинках сняли прохожие и выложили в Сеть. На видео видно, что пострадавший

пытался остановить хулиганов.

«Что делаешь-то, я с ребенком?! Я с ребенком!», — предупреждал мужчина. Причина конфликта пока остается неизвестной. В районе, где случился конфликт, весь день работали оперативники. Полицейские осматривали место драки, приезжали на стройку, где, предположительно, могли работать нападавшие. Расследование по уголовному делу продолжается.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.