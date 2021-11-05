Письма королевской семьи Великобритании будут выставлены на аукционе

Письма королевы Елизаветы II и принца Чарльза с доверенными лицами выставят на продажу. Переписка велась с бывшим гренадерским гвардейцем Майклом Фарбратером, передает телеканал «Известия». Мужчина был частным учителем принца Чарльза. В письмах обсуждается и смерть членов королевской семьи, и более легкие темы. За неизвестный ранее архив хотят получить £80 тыс.

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