Полиция проводит проверку по делу о нападении на мужчину с ребенком
Полиция нашла отца с ребенком, на которых напали в столице. Молодого мужчину избивали на глазах у маленького сына. Пострадавший пытался остановить злоумышленников.
«Что делаешь-то, я с ребенком!? Я с ребенком!»
Очевидцы сняли происходящее на видео и выложили в Сеть. Ролик увидели полицейские, сейчас проводится проверка. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.
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