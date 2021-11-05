Россиянин через суд требует у группы Metallica $1 млрд за плагиат

Иконы рок-музыки на самом деле — банальные плагиаторы. Группа Metallica украла все свои тексты, музыку, а также все обложки своих альбомов и даже логотип у Ивана. Конкретнее — у Ивана Хохлова из Орловской области. И россиянин намерен всерьез доказать свою правоту, сообщает телеканал «Известия». Иван подал иск в суд на $1 млрд на американский коллектив. Основания иска пока неизвестны, как и биография самого Ивана Хохлова. Уверенно можно сказать лишь, что мужчина невероятно талантлив и почти наверняка у себя в Орловской области участвовал в местной самодеятельности. Творчество же Metallica повлияло на всю мировую рок-музыку. Группа основана 40 лет назад вокалистом Джеймсом Хэтфилдом и барабанщиком Ларсом Ульрихом. Альбомы коллектива не единожды становились платиновыми. Metallica — первая группа, выступившая на всех шести континентах, в том числе и на берегах Антарктиды.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.