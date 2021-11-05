Постпред РФ сообщил об активизации транспортировки вооружений ВСУ в Донбассе

Наблюдателям Организации по безопасности и сотрудничеству (ОБСЕ) следует «нарастить мониторинг у линии соприкосновения», так как вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировали в Донбассе транспортировку вооружений. К этому призвал участников заседания постоянного совета ОБСЕ в Вене постоянный представитель России Александр Лукашевич 4 ноября.

«ВСУ активизировали транспортировку вооружений у линии соприкосновения по железной дороге. <...> Так, в Донецкой области на станции Константиновка наблюдатели 96 раз видели танки; в Дружковке — девять раз — танки, 20 — 122-мм гаубицы «Гвоздика», восемь - РЗСО «рад», 12 — противотанковые пушки. В Луганской области на станции Рубежное 39 раз замечены 152-мм гаубицы «Гиацинт-Б» и «Мста-Б», 10 раз — противотанковые пушки «Рапира», — приводит слова Лукашевича ТАСС.

Он подчеркнул, что всё это вооружение отследили за 10 дней, и куда оно перемещается, — неизвестно.

В июне замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявлял, что механизм предотвращения перестрелок в Донбассе не функционирует, а Киев отказывается от переговоров с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Это является основной причиной тупика в переговорах между сторонами.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев к деэскалации и прямым переговорам с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием России, Украины, Франции, Германии.