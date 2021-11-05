Путин рассказал о подписанных между Россией и Белоруссией соглашениях

Россия и Белоруссия подписали ряд соглашений об интеграции. Над документом три года шла кропотливая работа, передает телеканал «Известия». Президент России Владимир Путин высоко оценил достигнутые договоренности.

«Документ охватывает 28 отраслевых союзных программ, нацеленных на проведение скоординированной макроэкономической стратегии, внедрение единых принципов налогообложения, что чрезвычайно важно, осуществление общей политики в кредитно-финансовой и банковской сферах, в промышленности и сельском хозяйстве, на согласованное регулирование объединенных рынков нефти, газа, электроэнергии и транспортных услуг. Строительство Союзного государства подразумевает не только взаимное переплетение экономик, но и координацию во всех других сферах, включая политическую и оборонную, Александр Григорьевич тоже упомянул об этом. В этой связи очень важно обеспечить более тесное взаимодействие между российскими и белорусскими министерствами и ведомствами. И, конечно, повышается роль постоянного комитета Союзного государства», — заявил российский лидер.

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