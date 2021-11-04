Военнослужащие поздравили ветерана с 97-летием

Военные поздравили участника Парада Победы с 97-летием. Николаю Борисову вручили танковый шлемофон и другие памятные подарки и сувениры. Военнослужащие прошли маршем под окнами ветерана, сообщает телеканал «Известия». Для Николая Николаевича прозвучали песни военных лет. Борисов служил командиром танкового взвода и роты с 1943-го и до окончания войны.

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