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Военнослужащие поздравили ветерана с 97-летием

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Военные поздравили участника Парада Победы с 97-летием. Николаю Борисову вручили танковый шлемофон и другие памятные подарки и сувениры. Военнослужащие прошли маршем под окнами ветерана, сообщает телеканал «Известия». Для Николая Николаевича прозвучали песни военных лет. Борисов служил командиром танкового взвода и роты с 1943-го и до окончания войны.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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