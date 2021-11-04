Густой туман парализовал работу аэропорта в Воронеже

Сильнейший затяжной столичный туман дошел до Воронежа. Аэропорт не принимает рейсы из-за ограниченной видимости, сообщает телеканал «Известия». Вылет восьми самолетов в Москву задерживается. Несколько авиалайнеров ожидают отправления на стоянке. Взлет разрешен только на усмотрение экипажа. По словам синоптиков, такой интенсивный туман — редкость. В Сети природное явление уже окрестили долгожителем.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.