Домашний праздник: как прошел День народного единства
Домашний праздник: как прошел День народного единства
2021-11-04 11:31:59
2021-11-04 11:31:59
2021-11-04 11:31:59
2021-11-04 11:31:59
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Вместо массовых торжеств по всей стране состоялось множество камерных мероприятий
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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Россия 4 ноября отметила День народного единства. Он был учрежден в 2005 г. в честь освобождения народным ополчением Москвы от польских интервентов в 1612 г. и завершения периода Смутного времени. Как прошли торжества – в фотогалерее «Известий»
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Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
На Останкинской башне загорелась праздничная подсветка
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Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
Видеооткрытка со словами «4 ноября — День народного единства», выполненная в цветах российского триколора, появилась на башне в ночь на 4 ноября
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Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк
К празднику была приурочена международная просветительской акция «Большой этнографический диктант»
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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Прогуляться по Красной площади смогли все желающие, несмотря на ряд ограничений, введенных в столице в нерабочие дни
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Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк
В Челябинске «Большой этнографический диктант» прошел на территории исторического парка «Россия – моя история»
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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Президент России Владимир Путин поздравил страну с Днем народного единства во время выступления у памятника погибшим в Гражданской войне 1918-1920 годов в Севастополе
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
На здании Государственного центрального музея современной истории России в Москве появился праздничный баннер
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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Во время приуроченного к празднику Военно-патриотического фестиваля, проходившего в парке Минного городка Владивостока, горожане смогли пострелять из винтовок в тире
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Фото: ТАСС/Егор Алеев
В Государственном музее изобразительных искусств Казани, как и по всей стране, прошла акция «Ночь искусств»
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Фото: ТАСС/Егор Алеев
В реставрационной мастерской Р.Р. Садыкова прошли ночные экскурсии
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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
В этом году большая часть праздничных мероприятий прошла в онлайн-формате. Все массовые торжества были отменены
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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Столичные улицы и здания украсили флагами
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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
День народного единства в Москве стал одним из самых теплых за всю историю метеонаблюдений - температура воздуха, по словам метеорологов, соответствовала началу октября
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