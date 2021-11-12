Спортивные выходные с «Известиями»

Футбол. Чемпионат мира-2022. Отборочный турнир

Хорватия — Россия

В четверг, 11 ноября сборная России разгромила на своём поле Кипр (6:0) и теперь находится всего в одном шаге от выхода на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Чтобы занять первое место в отборочной группе и напрямую попасть в финальную часть первенства планеты, подопечным Валерия Карпина достаточно в воскресенье сыграть в гостях вничью с главным конкурентом — сборной Хорватии. В случае поражения наши футболисты ещё сохранят шансы завоевать путевку на ЧМ. Для этого им надо будет выиграть стыковые матчи в начале весны.

14 ноября, 17:00. Стадион «Полюд» (Сплит, Хорватия). Прямая трансляция на «Первом канале»

Фигурное катание. Серия Гран-При

HK Trophy

Четвёртый этап Гран-При олимпийского сезона пройдёт в Токио. В этот раз в самом популярном виде фигурного катания — женском одиночном — Россию представит серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров-2020 Дарья Усачёва. Она остаётся единственной нашей фигуристкой на этапе после того, как с него снялась Александра Трусова. В парах от нас выступят двукратные чемпионы Европы, трёхкратные призёры чемпионатов мира, серебряные призёры Олимпиады-2018 в командном первенстве Евгения Тарасова и Владимир Морозов, действующие чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов. В танцах на льду примут участие действующие чемпионы мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов. У мужчин на лёд выйдут серебряный призёр чемпионата Европы-2019 Александр Самарин и действующий серебряный призёр чемпионата России Макар Игнатов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

12 ноября, короткие программы: 06:30, пары; 08:20, танцы на льду; 10:10, женщины; 13:00, мужчины. 13 ноября, произвольные программы: 06:20, пары; 08:40, танцы на льду; 10:40, женщины; 13:30, мужчины. Арена «Ёёги Нэшнл» (Токио, Япония). Прямые трансляции на «Первом канале»

Хоккей. Евротур

Кубок Карьяла

В четверг в Хельсинки стартовал первый в сезоне этап Еврохоккейтура — Кубок Карьяла. На него поехал экспериментальный состав сборной России, который повёз в столицу Финляндии тренерский штаб молодёжки. Не исключено, что часть этих игроков попадёт в феврале на Олимпиаду в Пекине. То же самое касается и хоккеистов других трёх сборных, участвующих на турнире, — Финляндии, Швеции и Чехии. Россия уже сыграла с хозяевами Кубка Карьяла, уступив им со счётом (0:3) а в выходные выйдет на лёд против шведов и чехов.

Фото: TASS/Markku Ulander

13 ноября: 15:00, Швеция — Россия; 19:00, Финляндия — Чехия. 14 ноября: 14:30, Чехия — Россия; 18:30, Финляндия — Швеция. «Хартвалл Арена» (Хельсинки, Финляндия). Прямые трансляции на «Матч ТВ»

Теннис. Итоговый турнир ATP

В воскресенье в Турине стартует Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Он будет последним в сезоне одиночным мужским соревнованием. По традиции, в нём выступят восемь лучших игроков мирового рейтинга ATP. Действующий победитель этого соревнования — россиянин Даниил Медведев, выигравший его год назад в Лондоне. Сейчас он вновь попытается штурмовать вершину. Ещё одним участником от нашей страны станет Андрей Рублёв. Медведев сыграет в одной группе с Александром Зверевым из Германии, Маттео Берреттини из Италии и Хубертом Хуркачем из Польши. Рублёву на групповой стадии достались в соперники серб Новак Джокович, грек Стефанос Циципас и норвежец Каспер Рууд. В воскресенье Медведев стартует матчем с Хуркачем, а Рублёв — с Циципасом.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

14 ноября, 15:00, 22:00. Арена «Пала Альпитур» (Турин, Италия). Прямые трансляции на Eurosport 1

Баскетбол. Евролига

«Зенит» — «Олимпиакос»

Победами в двух последних матчах — дома над испанской «Басконией» (83:54) и в гостях над действующим победителем Евролиги турецким «Анадолу Эфес» (90:79) — петербургский «Зенит» укрепил позиции в борьбе за попадание в плей-офф. После восьми туров питерцы идут на седьмом месте, а в четвертьфинал попадут лучшие восемь команд. И в пятницу клубу из Северной столицы предстоит принять дома расположившийся в группе лидеров греческий «Олимпиакос».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

12 ноября, 20:00. «Сибур Арена» (Санкт-Петербург). Прямая трансляция на «Матч! Игра»

Футбол. Молодёжный чемпионат Европы-2023

Отборочный турнир. Россия — Словакия

Год назад молодёжная сборная России впервые за десять лет попала на чемпионат Европы, на котором выступила неудачно. Теперь подопечные Михаила Галактионова пытаются снова пройти в финальную часть континентального первенства, которое, помимо прочего, станет частью отбора на Олимпиаду-2024 в Париже. В группе из десяти туров уже сыграно четыре. Пока Россия идёт на втором месте, отставая от лидирующей Испании на три очка. На столько же она опережает Словакию. Напомним, напрямую на Евро попадут победители девять групп, а также лучшая команда из занявших второе место. Оставшиеся восемь вторых сборных разыграют между собой в стыковых матчах четыре путёвки на турнир. Две команды-хозяйки чемпионата Европы, — Румыния и Грузия — без отбора обеспечили себя участие в финальной части соревнования.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

12 ноября, 20:00, «Арена Химки». Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч Премьер»

«Формула-1». Чемпионат мира

Гран-При Бразилии

Всего один месяц и четыре этапа остаются до окончания сезона-2021 в «Формуле-1». По-прежнему битву за чемпионство ведут голландец Макс Ферстаппен и отстающий от него всего на 29 очков британец Льюис Хэмилтон. Ещё более ожесточённая борьба в Кубке Конструкторов, где на первом месте пока идёт немецкая команда Mercedes AMG F1 c Хэмилтоном и финном Вальтери Боттасом в составе, которая лишь на один балл опережает австрийскую конюшню Red Bull с Ферстаппеном и мексиканцем Серхио Пересом. Между тем, россиянин Никита Мазепин в свой дебютный сезон в главной гоночной серии по-прежнему не набрал ни одного очка.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

12 ноября: 18:30, свободная практика 1; 22:00, квалификация. 13 ноября: 18:00, свободная практика 2; 22:30, спринт-квалификация. 14 ноября, 20:00, гонка. Автодром «Интерлагос — Жозе Карлос Пасе» (Сан-Пауло, Бразилия). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч! Игра»