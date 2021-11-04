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Захарова прокомментировала выполнение РФ международных обязательств по климату

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Россия выполняет все взятые на себя обязательства по климату. В МИДе России ответили на заявления президента США о недостаточных действиях со стороны Москвы, передает телеканал «Известия».

«Российская Федерация в отличие от американских партнеров активно и, подчеркиваю, последовательно выполняет свои обязательства по Рамочной конвенции ООН об изменении климата и Парижскому соглашению. Вот странно слышать подобные вещи от американской стороны, учитывая ту абсолютно несистемную и хаотичную политику, которую Вашингтон ведет на этом направлении. Как вы помните, то настаивали на заключении соглашения, то выходили из него, потом снова, опять и т.д.», — заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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