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Опоры начали устанавливать на путепроводе на трассе Р-23 в Псковской области

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В Невельском районе Псковской области подрядчик приступил к установке опорных частей путепровода на 536-м км трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Белоруссией. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Ремонт сооружения проводится в два этапа: сначала на одной стороне проезжей части, затем на другой. По данным на 3 ноября, дорожники завершили демонтаж асфальта и бетонного защитного слоя, полностью разобрали металлическое барьерное и перильное ограждение, а также укрепление конусов.

Контракт на работы заключили в этом году. До 2023 года подрядчик должен отремонтировать существующие опоры сооружения, конусы, пролетное строение, мостовое полотно, сопряжения, лестничные сходы, а также заменить гидроизоляцию, уложить новый асфальт, установить ограждения.

Во время ремонта на участке федеральной трассы организовано реверсивное движение. Скорость ограничена до 40 км/ч.

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