Руководство Facebook откажется от системы распознавания лиц пользователей

В социальной сети Facebook отменят систему распознавания лиц. Люди на фото и видео больше не будут определяться автоматически. Отключение произойдет из-за общекорпоративной меры. Есть опасения противоправного применения технологии, передает телеканал «Известия». В компании уточнили, что четкий набор правил по использованию функции всё еще разрабатывается органами. Ранее основатель Facebook сообщил о масштабном ребрендинге. Теперь компания Цукерберга будет носить название Meta. Приложения Facebook, Messenger, Instagram и WhatsApp переименовывать не будут.

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