Заходящий на посадку Boeing с горящим двигателем сняли на видео

Заходящий на посадку Boeing с горящим двигателем сняли на видео

2021-11-03 19:31:47

2021-11-03 19:31:47

2021-11-03 19:31:47

2021-11-03 19:31:47

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