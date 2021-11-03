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Нелегальное казино обнаружили и обыскали в Оренбурге

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В Оренбурге сотрудники полиции при поддержке ОМОНа накрыли подпольное казино в Северном административном округе. Здесь проводили незаконные азартные игры с использованием компьютерной техники и интернета.

После осмотра помещения изъято 12 мониторов, 10 андроид-приставок, 11 компьютерных мышек, ноутбук, системный блок, клавиатуру, три мобильных телефона, два роутера, два телевизора и DVD-плеер. Кроме этого изъяли 3150 рублей, две банковские карты, документы и сетевые провода, передает РИА «Оренбуржье».

Ранее правоохранительные органы пресекли деятельность трех подпольных казино на территории Омска. Прокуратура проводит проверку по факту организации азартных игр. Заведения были расположены на территории Кировского округа. Сотрудники полиции и прокуратуры во время рейда изъяли 33 компьютера.

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