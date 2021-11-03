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Французское издание оценило российские системы радиоэлектронной борьбы

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Обозреватель французского издания Atlantico Ксавье Рофе 3 ноября рассказал о новейших системах радиоэлектронной борьбы (РЭБ), благодаря которым Россия сможет вывести из строя технику Североатлантического альянса.

Электронный туман: под Калининградом разместили новый комплекс помех
Он защитит регион от чрезмерно пристального внимания разведки стран НАТО

Автор сообщил, что новый береговой комплекс РЭБ «Мурманск-БН» с дальностью действия около 3 тыс. км. был развернут в Калининграде и теперь силам НАТО «грозит полный паралич».

Средства РЭБ могут создавать помехи для комплексов связи, навигации и управления кораблей, субмарин и самолетов, незаконно пересекающих границу. Таким образом действия любого нарушителя можно пресечь без применения оружия. В статье указано, что удару могут подвергнуться все современные военные объекты, включая базы ВВС и ВМС. Также уточняется, что РЭБ подавляет все спутниковые волны, сотовую связь (VHF-UHF), радиоприемники и системы GPS.

Рофе добавил, что Москва способна «приковать к земле» американские истребители F-35 в Европе. Он считает, что россияне развернут множество РЭБ «Мурманск-БН» на стратегически важных направлениях. Крым и Керченский пролив уже защищены аналогичной системой.

В конце 2018 года в Калининградскую область перебросили мощный комплекс «Мурманск-БН». Его аппаратура, размещенная на семи тяжелых многоосных автомобилях, позволяет создавать помехи для средств связи на дальности до 5 тыс. км, в том числе для кораблей. При идеальных условиях прохождения сигнала дальность действия может возрасти до 8 тыс. км. Собственные средства РЭБ имеются и в составе 11-го армейского корпуса береговых войск.

Как отмечает Министерство обороны, в функции специалистов по радиоэлектронной борьбе Балтийского флота входит не только постановка помех, но также сбор и анализ разведывательной информации, полученной при наблюдении электромагнитного излучения в диапазонах коротких и ультракоротких волн.

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