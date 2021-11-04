Вот уже несколько дней в шотландском Глазго мировые лидеры обсуждают наиважнейшие климатические проблемы современности. Вносят инициативы, анализируют, прогнозируют и спят. Уснул британский премьер-министр Борис Джонсон — правда, пользователи интернета посчитали, что так многодетный отец набирается сил. Не отстал от него принц Чарльз, но ему списали сонливость на возраст. Однако больше всех удивил американский лидер Джо Байден — один из самых рьяных приверженцев «зеленой» политики в мире.

Напомним, во время своей предвыборной компании он делал достаточно громкие заявления — обещал вложить до 2025 года $2 трлн в развитие экологически чистых источников энергии, а также полностью перевести ТЭК США на «зеленую энергетику» к 2035 году. А вступив в должность президента, одним из первых своих указов вернул штаты в Парижское соглашение по климату. Поэтому сон американского президента взывает как минимум недоумение — куда делись прыть и активность позиции.

Но, вероятно, она у президента США перманентная. Проснувшись, он тут же включился в диалог. Джо Байден заявил, что Россия и Китай «не явились» на 26-ю конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго, и добавил, что от президента России Владимира Путина нет информации о том, что он собирается делать по климату.

«Его тундра буквально в огне. У него очень серьезные проблемы с климатом, но он ни слова не говорит о желании что-либо изменить», — приводит слова Байдена The New York Times. Кроме того, американский президент заявил, что Пекин, который, как и Россия, «не появился» на саммите, «совершил большую ошибку». Байден подчеркнул, что «Китай потерял влияние», не приняв приглашение принять участие в мероприятии. Кроме того, Россия и КНР не приехали и на недавнюю встречу G20 в Риме, хотя лидеры стран присутствовали на ней в формате видеоконференции.

Байдена не смутил тот факт, что некоторые государственные лидеры отказались от присутствия в Шотландии из-за пандемии. К примеру, отсутствовать на климатической конференции из-за внутриполитической ситуации были вынуждены новый премьер Японии Фумио Кисида, а также президент Бразилии Жаир Болсонару.

И тем не менее, говоря о «горящей тундре», Байден забывает про горящую Калифорнию. А тем временем в своем видеообращении к участникам климатического саммита в Глазго президент России Владимир Путин подчеркнул, что сегодня Россия принимает энергичные меры по сохранению своих лесов, которые составляют около 20% всех мировых массивов.

«Мы принимаем самые серьезные и энергичные меры для их сохранения, совершенствуем управление лесным хозяйством, боремся с незаконными вырубками и лесными пожарами, увеличиваем площади лесовосстановления. Последовательно наращиваем финансирование на эти цели», — сказал Путин.

При этом неоднократно подчеркивалось, что Москва призывает мировое сообщество к согласованным действиям в борьбе с изменением климата, считает, что атомная энергетика и лесные проекты могут быть действенными инструментами для достижения этой цели.

Кстати, стоит отметить, что в отличие от США, где леса занимают порядка 30% от всей площади, в России их насчитывается до 50%. И, возможно, надо напомнить Байдену, что в РФ доля угля в топливно-энергетическом балансе составляет 13%, а в США — 20–25%. Более того, на сегодняшний момент Соединенные Штаты Америки — крупнейший эмитент СО 2 . По количеству выбросов за 2020 год, согласно данным компании ВР, Америка в три раза обходит Россию. Тут, пожалуй, можно сказать, хвастать нечем.

Как справедливо заметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Москва четко обозначила свои перспективы и, «кроме того, по многим параметрам Россия опережает многие страны, в том числе страны Западной Европы, по переходу на менее карбоноемкие способы генерации и производства, от этого нельзя абстрагироваться, это нужно принимать во внимание».

Ну а Байден тем временем, словно не замечая энергокризисов, продолжает штамповать лозунги. «Высокие цены на энергию подтверждают необходимость диверсификации [энергоресурсов], удвоения темпов разработки чистой энергетики и адаптации перспективных новых технологий чистой энергетики, чтобы мы не продолжали полагаться лишь на один источник энергии», — сказал он, выступая на климатической конференции. Как подчеркнул американский лидер, такой подход отвечает интересам всех стран.

По его словам, нынешняя волатильность в том, что касается мировых цен на энергию, — не повод отказываться от целей в сфере энергетики. «Напротив, это необходимо воспринимать как призыв к действиям», — указал Байден.

Но с такой риторикой спорят в том числе и американские эксперты. Так бывший комиссар Техасской железнодорожной комиссии (Texas RRC, регулирует нефтяную отрасль в штате) Райан Ситтон в интервью «РИА Новости» заявил, что политика администрации действующего президента США, включившего переход к «зеленой энергетике» в свою повестку, стала одним из факторов, спровоцировавших рост цен на нефть.

По его словам, одна из самых больших проблем, с которыми сегодня сталкивается отрасль, — это снижение капиталовложений, они резко упали за время правления Байдена по сравнению с тем, какими были последние 10 лет. Во многом, считает он, это связано с тем, что инвесторы прислушиваются к политикам, которые заявляют, что собираются отказаться от нефти.

Кроме того, масштабные американские программы по стимулированию экономики в период пандемии привели к резкому росту объемов госдолга и дефицита бюджета США, так что в Вашингтоне уже всерьез говорят о возможности дефолта. Получается, вот где «горит» по настоящему, пока Байден спит.

Автор — эксперт Межотраслевого экспертно-аналитического центра Союза нефтегазопромышленников России (МЭАЦ СНГПР), руководитель проекта Tekface

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