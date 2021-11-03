The Lancet опубликовал статью о высокой эффективности «Спутника Лайт»

Медицинский журнал The Lancet опубликовал статью о безопасности «Спутника Лайт». Эксперты пишут, что препарат показал высокую эффективность. Кроме того, вакцина вызывает сильный гуморальный и клеточный иммунный ответ. По заключению The Lancet, серьезных побочных реакций не зарегистрировано, передает телеканал «Известия». Ранее в РФПИ сообщили об эффективности «Спутника Лайт» для пожилых людей.

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