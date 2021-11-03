Взрослый и двое детей погибли в ДТП на трассе «Кола»

На трассе в Мурманской области столкнулись легковая иномарка и грузовик. Погибли три человека, в том числе двое детей, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла 2 ноября на 1143-м км автодороги Р-21 «Кола». По предварительной информации, водитель автомобиля Skoda по неустановленной причине выехал на встречку и врезался в грузовик «МАЗ».

В результате столкновения погибли три человека, в том числе двое детей. Еще один человек получил различные травмы и был доставлен в медучреждение, пишет ИА «Карелinform».

Обстоятельства случившегося устанавливаются. Проводится проверка.

3 ноября в Алтайском крае легковая иномарка врезалась в рейсовый автобус, следовавший по маршруту Барнаул–Мульта. Погибли два человека