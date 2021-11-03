В России стартовал Большой этнографический диктант. Он приурочен ко Дню народного единства, который отмечается 4 ноября.

Диктант проходит в онлайн-формате. Он продлится до 7 ноября. За 45 минут участники должны будут продемонстрировать знание культуры и обычаев народов России, ответив на 30 вопросов.

Участником Большого этнографического диктанта может стать любой желающий. Пройти диктант можно на одном из четырех языков — русском, английском, испанском или китайском. Итоги диктанта подведут в середине декабря.

Как 20 октября пояснили в пресс-службе ХМАО, 20 вопросов диктанта будут одинаковыми для всех регионов России, а 10 других — разными для каждого субъекта. Они будут связаны с национальной спецификой.