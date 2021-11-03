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Вирусолог оценил идею украинских ученых о вакцине от COVID-19 в таблетках

Вирусолог назвал опасной идею украинских ученых о дрожжевой вакцине от COVID-19
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Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в беседе с «Известиями» назвал несостоятельной идею украинских ученых о создании вакцины от COVID-19 на основе дрожжей, которая будет доставляться в виде микстуры или таблеток.

«Для развития микроорганизма два года — вообще не срок»
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«У нас есть большое количество микроорганизмов, которые живут в кишечнике. К этой микробиоте относятся как бактерии, так вирусы (бактериофаги), дрожжи (грибы) и даже простейшие. Вопрос: вырабатывается ли на них иммунный ответ?» — задает вопрос Волчков.

По логике украинских ученых, иммунитет должен развиваться чуть ли не ко всем грибам и бактериям, которые живут у нас в кишечнике. Однако это не так, поскольку иммунитет у людей развивается к тем микроорганизмам, которые могут проникнуть через клетки эпителия. Дрожжи же делать этого не умеют, подчеркнул вирусолог. Если такой иммунитет и вырабатывается, то, словам Волчкова, это тяжелейшая патология, которая называется болезнью Крона.

«В норме, если у человека болезни Крона нет, то иммунный ответ на микробиоту подавлен. Есть толерантность по отношению к этим микроорганизмам в кишечнике. То есть у здорового человека в норме иммунный ответ на то, что он съедает, не вырабатывается. Поэтому микроорганизмы в кишечнике с нами живут и не уничтожаются. Если же пытаться его вызвать таким образом «вакцинируя» население, то можно добиться обратного эффекта: толерантности иммунитета к коронавирусу. То есть не вызвать иммунитет к возбудителю COVID-19, а подавить его», — объяснил специалист.

О начале испытаний в Польше украинского препарата, основу которого составляют специальные гуманизированные дрожжи, стало известно накануне, 2 ноября. Испытания будут проводиться на мышах, и, по словам директора Института биологии клетки академика Андрея Сибирного, первые результаты будут известны уже во второй половине ноября.

Отмечается, что исследования проводятся в Польше, а не на Украине потому, что на территории страны провести ни в одной из лабораторий не размножают коронавирус нового типа.

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