В Москве украли стул с могилы рэпера Децла

На Пятницком кладбище в Москве неизвестные украли стул с могилы рэп-исполнителя Децла (настоящее имя — Кирилл Толмацкий). Об этом 3 ноября сообщила мать музыканта Ирина в Instagram.

«Хочу обратиться к Вам мои друзья!!! Кто знает этого «человека» передайте ему пожалуйста, что так нельзя делать пусть вернёт на место», — написала Толмацкая.

В декабре 2019 года на могиле рэпера произошло возгорание. Комментируя ситуацию, в пресс-службе столичного ГБУ «Ритуал» сообщили, что возгорание обнаружили работники Пятницкого кладбища, которые своими силами потушили огонь и сообщили об инциденте родственникам.

О смерти Децла стало известно утром 3 февраля. 35-летнему Кириллу Толмацкому стало плохо после выступления в Ижевске. Причиной смерти стала остановка сердца.

Музыканта похоронили 6 февраля на Пятницком кладбище в Москве, рядом с часовней возле могилы его бабушки. В последний путь его проводили продолжительными аплодисментами. В этот же день вышел его посмертный клип.