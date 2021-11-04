Рубль не смог развить восходящее движение октября, в результате которого были достигнуты максимальные с июня прошлого года уровни. Уже в конце месяца российская валюта перешла к снижению, хотя и внешняя рыночная, и геополитическая обстановки в целом оставались благоприятными. Правда, разразившийся в это же время энергетический кризис взвинтил стоимость газа и угля. Подорожание энергоносителей и другого сырья угрожало глобальным экономическим перспективам, а также усиливало инфляцию, что могло заставить ключевые центробанки быстрее ужесточать монетарную политику. Это, в свою очередь, также способно негативно отразиться на экономическом росте, который по-прежнему нуждается в мягких денежно-кредитных условиях.

В результате взлет цен на сырье вызывал всё большее беспокойство у глобальных инвесторов, оказывая давление на рисковые активы. Поэтому рубль достаточно сдержанно реагировал на сырьевое ралли, хотя конъюнктура этого рынка выступает одним из фундаментальных факторов для курса российской валюты.

Глубокая коррекция сырьевых цен вызвала всплеск оптимизма на мировых рынках, что, вместе с сохранением высокой стоимости нефти и газа, могло поддержать рубль. Однако он проявил откровенную слабость, быстро растеряв значительную часть октябрьских достижений. Одной из причин этого могла стать негативная динамика российского долгового рынка.

Котировки ОФЗ еще в середине октября возобновили снижение в ожидании дальнейшего ужесточения монетарной политики Банка России, обусловленного высокой инфляцией. На октябрьском заседании регулятор не только повысил ключевую ставку на 0,75 п.п., вопреки ожидавшимся 0,5 п.п., но и дал сигнал о вероятном подобном шаге в декабре. Это усилило распродажи гособлигаций, индекс которых (RGBI) на этой неделе упал к самым низким с начала 2019 года уровням. Индикатор пробил минимум, установленный в марте прошлого года в момент обвала всех рынков, который был вызван кризисом пандемии.

Доходности облигаций растут на опережение, предвосхищая будущий уровень ключевой ставки. Поэтому данный процесс может закончиться, когда появятся признаки прохождения инфляцией пика, что позволит ЦБ на ближайшем к этому моменту заседании дать сигнал хотя бы о вероятной паузе в ужесточении монетарной политики.

Проблема инфляции беспокоит не только нас, ее усиление, скорее всего, заставит ФРС США объявить о начале сокращения монетарных стимулов. Если инвесторов испугают сроки и темпы этого процесса, а также последующего повышения процентной ставки, это вызовет сильное снижение рынков, ударив и по рублевым активам.

Дополнительным риском остается непростая ситуация с коронавирусом во многих регионах мира. Новые штаммы угрожают сделать эту проблему хронической, к чему не готовы ни правительства, ни центробанки. Ведь многие их них уже приступают к сворачиванию мер монетарной поддержки экономики, которая может вновь начать нуждаться в них из-за возможного усиления пандемии. Однако высокая инфляция не оставляет возможности для сохранения мягких денежно-кредитных условий.

Исторически ноябрь и декабрь — худшие для российской валюты месяцы. Статистически в этот период рубль нес самые серьезные потери к доллару США. Однако беспрецедентные события, вызванные пандемией, могут надолго или навсегда сломать любые исторические закономерности на рынках. По крайней мере в этом году рубль в лучшем случае на 50% их оправдывал.

Ожидание дальнейшего повышения ключевой ставки ЦБ РФ будет оказывать фоновую поддержку российской валюте до конца года. Кроме того, значительный запас прочности финансово-экономической системы России, а также большие резервы ЦБ и ФНБ обеспечат стабильность курса рубля и в более долгосрочной перспективе, защищая его даже от сильных рыночных потрясений. В этом мы могли убедиться в прошлом году в разгар кризиса, вызванного пандемией.

Дополнительную поддержку рублю оказывает относительно благоприятная геополитическая обстановка. Хотя периодически на Западе возобновляется антироссийская риторика или появляются новые санкционные инициативы, эти истории не перерастают в устойчивый процесс. В то же время после июньской встречи президентов России и США сохраняется заданное саммитом стремление к постепенному возвращению двусторонних отношений в более конструктивное и взаимовыгодное русло.

Поэтому если мировые рынки продолжат расти, а цены на сырье хотя бы стабилизируются около текущих уровней, скорее всего, рубль возобновит умеренное укрепление. Доллар может направиться в район полуторалетнего минимума, установленного в октябре на отметке 69,2 рубля. В целом базовый сценарий предполагает, что пара USD/RUB до конца года будет находиться в диапазоне 69–72 рублей.

Автор — эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»

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