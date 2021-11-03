Новый план развития готовят для Воткинского завода

Новый план развития разрабатывают для Воткинского завода, одного из крупнейших предприятий Удмуртии. Возможные варианты обсудили глава республики Александр Бречалов и генеральный конструктор корпорации Московского института теплотехники Юрий Соломонов.

По словам Бречалова, которые приводит ИА «Сусанин», ситуацию на заводе постоянно контролирует руководство республики. Предприятие несет большую социальную нагрузку — оно обеспечивает рабочими местами около 11 тыс. человек.

Генеральный конструктор МИТ также отметил важность детальной проработки плана развития предприятия. Дорожная карта уже находится на согласовании в МИТ. В ней, в частности, предусматривается постепенная диверсификация производства и стабильное выполнение государственного оборонного заказа. В ближайшее время план представят руководству республики.

АО «Воткинский завод» в входит в корпорацию МИТ. Он считается одним из крупнейших предприятий оборонного комплекса России. Предприятие не только выполняет госзаказ, но и выпускает технологическое оборудование для космической и нефтегазовой отраслей, атомной энергетики и научных разработок.