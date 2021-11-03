Климатический саммит в Глазго обличил участников в откровенном лицемерии

Климатический саммит в Глазго назвали парадом лицемерия. Участники обсуждали сокращение вредных выбросов в атмосферу. При этом гости прилетели на встречу на частных самолетах. В небольшом аэропорту не могли уместиться 400 бортов, высаживая мировых лидеров, передает телеканал «Известия». Как пишет британская пресса, парад лицемерия возглавили Джефф Безос, принц Монако и Джо Байден. Такое неэкологичное поведение обесценило все громкие тезисы участников саммита.

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