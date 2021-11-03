Tesla отзовет 11,7 тыс. машин из-за риска возникновения ДТП

Американский производитель электромобилей Tesla отзовет 11,7 тыс. машин из-за проблем в работе программного обеспечения. Об этом 3 ноября сообщает Reuters.

Отмечается, что сервисная кампания коснется Model S, Model 3 и Model X, которые были выпущены в 2017-2021 годах. Также под отзывную кампанию попали кроссоверы Model Y 2020-2021 года выпуска.

По данным издания, на отзываемых электромобилях Tesla возможно самопроизвольное срабатывание системы предупреждения о риске фронтального столкновения. В этом случае запускается функция экстренного торможения, что в итоге может привести к ДТП.

Пока отзывная кампания затронула только электрокары в США.

25 октября стало известно, что Tesla остановила испытания новой версии автопилота, которая называется 10.3.

Тестирование автопилота было остановлено из-за найденных технических неисправностей. Служба контроля качества компании обнаружила проблемы с быстродействием системы при повороте налево на регулируемых перекрестках. Когда будут устранены эти неполадки, пока неизвестно.