Самолет Москва–Братск сел в Новосибирске из-за недомогания пассажира

Самолет, летевший из Москвы в Братск, вынужденно сел в аэропорту Новосибирска из-за недомогания пассажира. Об этом в среду, 3 ноября, сообщили в новосибирской транспортной прокуратуре.

«Самолет вынужденно сел из-за болезни пассажира. Пассажира сняли [с рейса], госпитализировали. Самолет направился дальше, по маршруту», — передает слова ведомства ТАСС.

Отмечается, что борт провел в аэропорту Толмачево около часа, после чего отправился дальше по маршруту.

22 октября на борту самолета, летевшего в Ярославль из Сочи, скончался пассажир. Как сообщили очевидцы, пассажир почувствовал себя плохо через полчаса после взлета. К воздушному судну прибыли медики, когда самолет приземлился в аэропорту, однако реанимировать мужчину не удалось.