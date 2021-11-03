Оркестр Росгвардии выступил в честь Дня народного единства на Кипре

Концерт Образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардии) в театре Pallas в Никосии состоялся во вторник, 2 ноября.

Перед началом мероприятия, приуроченного ко Дню народного единства, с приветственным словом к публике выступил посол России в республике Кипр Станислав Осадчий. Он сравнил черты и качества русского народа, который сплотился и встал на защиту страны в в разные исторические периоды: дни польско-литовской оккупации Москвы в 1612 году, в Отечественную войну 1812 года и в Великую Отечественную войну 1941-45 годов — они едины для любой эпохи.

«Не хочу сравнивать, но, конечно, и сейчас наступили непростые времена для нас, дипломатов, и для всех людей, так как есть новые угрозы, но, честно говоря, опираясь на те славные времена и имея поддержку в виде таких традиций, мы уверены в нашем будущем», — приводит слова дипломата ТАСС.

В концерте участвовали Владимир Маркин, Ольга Гетман, Малика Разакова, Алексей Толстокоров, Дмитрий Чеботарев, Илья Хардиков, Дарья Пантюшова, Илья Хардиков и другие. На сцене прозвучали патриотические, фольклорные и эстрадные песни, а также цыганские романсы, джазовые композиции.

Впереди у музыкантов концерт на острове Пафос, а в День народного единства оркестр выступит на набережной Айа-Напы. Там состоится церемония открытия скульптурной группы «Семья — залог мира».

Ранее в конце октября артисты Государственного академического Сибирского русского народного хора выступили с концертом в сирийском Дамаске. Концерт прошел на концертной площадке в театре оперы, который считается одним из крупнейших в арабском мире.