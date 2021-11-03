Путин выступил с обращением к участникам климатического саммита ООН

Россия принимает серьезные и энергичные меры для сохранения лесов. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Российский лидер обратился к участникам климатического саммита Организации Объединенных Наций (ООН), передает телеканал «Известия».

«Уважаемый господин премьер-министр! Дамы и господа! Рад возможности приветствовать участников заседания по вопросам управления лесным хозяйством и землепользования. Убежден, сохранение лесов и других природных экосистем является одной из ключевых составляющих международных усилий по решению проблемы глобального потепления, сокращению эмиссии парниковых газов. Эта тема органично вписывается в многоплановую повестку дня Климатической конференции в Глазго. Поставив задачу построения углеродно нейтральной экономики не позднее 2060 года, Россия опирается в том числе и на уникальный ресурс имеющихся у нас лесных экосистем, их значительный потенциал по поглощению углекислого газа и выработке кислорода. Ведь в нашей стране расположено около 20% всех мировых лесных массивов. Мы принимаем самые серьезные и энергичные меры для их сохранения, совершенствуем управление лесным хозяйством, боремся с незаконными вырубками и лесными пожарами, увеличиваем площади лесовосстановления, последовательно наращиваем финансирование на эти цели. Россия поддерживает предложенный к утверждению на сегодняшнем заседании проект совместной декларации по лесам и землепользованию. Рассчитываем, что ее реализация будет стимулировать более тесное партнерство всех заинтересованных государств в деле сбережения лесов. Это, несомненно, послужит достижению целей Парижского соглашения по снижению содержания углекислого газа в атмосфере. Хотел бы пожелать всем нам успехов на этом пути и всего самого доброго», — заявил глава государства.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.