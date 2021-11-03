Эксперты рассказали о падающем одобрении деятельности Байдена

Президент Соединенных Штатов Джо Байден сам прокладывает путь к возвращению своего предшественника Дональда Трампа. Эксперты оценили электоральную стратегию главы США, с прогнозом выступило издание Svenska Dagbladet, передает телеканал «Известия». Победить в 2020 году Байден смог за счет образа опытного политика. Но работа 46-го главы США сейчас не находит одобрения общества. Жители негативно оценивают практически все решения: от выхода из Афганистана до промахов в борьбе с пандемией. Если Байден не переломит мнение о себе, его ждет фиаско в 2024-м году, считают эксперты.

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