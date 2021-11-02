Артист сериала «Бригада» Гуменецкий умер от рака

Звезда сериала «Бригада», актер Дмитрий Гуменецкий скончался в Москве. Об этом во вторник, 2 ноября, сообщил РЕН ТВ.

Скончался актер 29 октября, 31 числа его похоронили. Причиной смерти стала онкология, с который 49-летний актер боролся несколько лет. Последние дни артист провел в хосписе пишет сайт kp.ru.

Смерть актера также подтвердил друг семьи артиста в беседе с «Федеральным агентством новостей».

В сентябре 2015 года Гуменецкий был осужден на восемь лет за хранение наркотиков и отправлен в колонию строгого режима. Он должен был выйти на свободу в 2023 году, однако освободился весной 2020 года по УДО из-за проблем со здоровьем, отмечает телеканал «360».

Гуменецкий известен по роли Шмидта, начальника охраны Саши Белого в сериале «Бригада». Также он снимался в фильмах «Магнитные бури», «Бумер», «Правда скрывает ложь», сообщает телеканал «Звезда». До карьеры в кино он служил в спецназе и участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе.