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Новый автомобиль «Лада» поступил в областную больницу в Рязани

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В автопарк Рязанской областной клинической больницы поступила новая машина «Лада Ларгус». Об этом сообщает пресс-служба минздрава региона.

Автомобиль предназначен для обслуживания населения, приписанного к поликлинике. Он будет перевозить участковых терапевтов, доставлять биоматериалы для исследований, а также лекарственные препараты пациентам.

Машину приобрели в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, уточняет РИА «7 новостей».

В конце октября районным больницам Рязанской области передали еще 15 автомобилей скорой медпомощи. Все реанимобили оснащены современным медоборудованием и системой ГЛОНАСС.

19 октября губернатор Рязанской области Николай Любимов направил автомобили из гаража правительства, в том числе свой, на помощь медработникам. Он тогда подчеркнул, что нагрузка на врачей сейчас очень большая и призвал руководителей муниципальных образований проанализировать ситуацию и в кратчайшие сроки последовать примеру правительства региона.

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