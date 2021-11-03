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Дептранс напомнил о вступающих в силу с 1 января правилах для грузовиков

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В департаменте транспорта Москвы напомнили о новых правилах для грузовиков. Они вступают в силу с 1 января 2022 года.

Так, для проезда по столице и в дневное, и в ночное время грузовикам свыше 3,5 т понадобится пропуск. Обязательным требованием для его получения является регистрация в единой региональной навигационно-информационной системе Москвы (РНИС).

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Это делается, чтобы освободить МКАД и перевести транзитные грузовики свыше 3,5 т на ЦКАД и другие трассы. Предполагается, что благодаря этому движение на дорогах станет безопаснее и свободнее. Ограничение коснуться только тех грузовиков, которые едут транзитом через Москву, не имея конечной точки в городе.

В дептрансе добавили, что самой аварийной магистралью города остается МКАД, и многих аварий можно было бы избежать, если бы через город передвигалось меньше грузового транспорта. Большой поток транспорта едет в Москву не для ее обслуживания, а используя город как промежуточный пункт на своем пути.

«Крупные компании давно перевели транзит на ЦКАД и другие трассы. По Москве должны ездить только грузовики, которые обслуживают город. Для них ничего не изменится», — подчеркнули в ведомстве.

В дептрансе добавили также, что цены на товары в связи с нововведениями не изменятся.

В ведомстве также добавили, что уже сейчас можно регистрироваться в РНИС, это нужно для того, чтобы обеспечить взаимодействие навигационно-информационных систем управления транспортом Москвы. Она позволит создать единую точку доступа к мониторинговой и справочной информации о движении грузовых автомобилей. Подключение к ней бесплатное, основным условием является установка в машине абонентского телематического терминала. С помощью этого оборудования грузоперевозчикам будет удобней отслеживать все свои автомобили.

Также в департаменте транспорта добавили, что получение пропуска бесплатная услуга и ведомство не рекомендует пользоваться услугами посредников, так как они могут использовать поддельные документы, и пропуск будет аннулирован.

В середине июля в «Администраторе Московского парковочного пространства» (АМПП) рассказали об организации в городе 168 парковочных мест для грузовиков и автобусов. Они отмечены дорожными знаками и особыми информационными табличками с изображениями грузовика или автобуса. Кроме того, по габаритам они больше обычных парковочных мест.

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