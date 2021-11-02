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Посольство РФ выясняет обстоятельства крушения Ан-26 в Южном Судане

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Российское посольство выясняет обстоятельства крушения грузового самолета Ан-26 в Южном Судане, на борту которого предположительно находились граждане РФ. Об этом 2 ноября сообщили в диппредставительстве.

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Как указали в посольстве, пока данные о нахождении на борту россиян не поступали.

Ранее в этот день сообщалось, что при крушении самолета погибли пять человек, в том числе двое россиян.

По данным директора аэропорта столицы Южного Судана города Джубы Кур Куола, грузовой самолет принадлежит авиаперевозчику Optimum Aviation Ltd. Лайнер упал вскоре после взлета из Джубы.

Самолет вылетел в город Мабан на севере страны. По предварительной информации, среди грузов на его борту находилось и топливо. Причины крушения выясняются.

В августе 2020 года в Южном Судане разбился грузовой самолет Ан-26. Тогда также сообщалось о гибели пяти человек.

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