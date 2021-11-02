Умер американский джазмен Пэт Мартино

Известный джазовый гитарист Пэт Мартино скончался на 78-м году жизни. Об этом 1 ноября сообщает Udiscover Music со ссылкой на менеджера музыканта.

Настоящее имя Пэта Мартино — Патрик Кармен Аззара. Родился 25 августа 1944-го в Филадельфии. С 15 лет он играл на гитаре, любовь к музыке ему привил отец, выступавший в местных клубах. Затем будущий джазмен перебрался в Нью-Йорк, где и начал свой профессиональный творческий путь.

Отмечается, что в 1976 году Мартино начал испытывать головные боли, которые были диагностированы как симптомы аневризмы. Ему пришлось приостановить музыкальную деятельность и перенести сложную операцию на мозге. После лечения и восстановления он возобновил карьеру и выпустил сборник под названием The Return (Возвращение).

Мартино сотрудничал с большим количеством музыкантов — Эриком Клоссом, «Грувом» Холмсом, Труди Питтс и другими. Также он являлся лауреатом и номинантом ряда наград, включая «Грэмми».