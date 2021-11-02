Мальской монастырь под Псковом отреставрируют

В Печорском районе Псковской области отреставрируют Мальской Спасо-Рождественский монастырь. Об этом сообщает АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова и Псковской области». В организации отметили, что архитектурный ансамбль монастыря планируется включить в перечень объектов на реставрацию.

Сейчас сооружения находятся в тяжелом состоянии. Ведется предпроектная работа, памятник изучают для того, чтобы позже сформировать техническое задание по созданию проекта реставрации.

Псковская лента новостей пишет, что этот монастырь известен с XV века. Считается, что его основал пустынножитель Онуфрий. Архитектурный ансамбль — памятник федерального значения.

Из двух церквей, которые были в монастыре, сохранилась только одна, Спасо-Рождественская церковь XVI века с приделом преподобного Онуфрия, а также звонница и развалины трапезного храма. Церковь построили над святым источником, который вытекает из-под алтаря.

В 2000 году Мальской монастырь передали Псково-Печерскому монастырю.

Ранее сообщалось, что Министерство культуры России поможет реставрировать усадьбу Родзянко, расположенную в Усвятском районе Псковской области. Из федерального бюджета будет направлено около 45 млн рублей.