Прямой эфир
Мир
Взрыв прогремел рядом с больницей в Кабуле
Общество
В России выявили 39 008 случаев COVID-19 за сутки
Общество
В аэропортах Москвы число задержанных и отмененных рейсов из-за тумана превысило 200
Общество
Полиция задержала подозреваемого в убийстве экс-замглавы ГУЭБ МВД Новосельцева
Общество
Вильфанд спрогнозировал мощный всплеск тепла в России 6 ноября
Мир
В Китае упрекнули Байдена в критике России и КНР на G20
Общество
В Минздраве заявили о низкой доле свободных коек для пациентов с COVID-19
Общество
В РФ за полгода возбудили 503 дела о подделке сертификатов о вакцинации
Происшествия
В Москве-реке обнаружили тело женщины
Политика
В ГД заявили о планах принять законопроект о региональной власти в декабре
Сюжет:

Трейдер спрогнозировал подорожание нефти Brent до $130 за баррель

Трейдер Звездин спрогнозировал подорожание нефти Brent до $130 за баррель
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В долгосрочной перспективе на несколько лет нефть сорта Brent может подорожать до $120–130 за баррель. Такой прогноз дал «Известиям» во вторник, 2 ноября, Артем Звездин, финансовый аналитик, трейдер, комментируя прогноз Bank of America о росте цен на нефть этого бренда.

В начале суперцикла: цены на нефть будут расти и дальше
Эксперты лишь расходятся во мнениях относительно продолжительности этого периода

Накануне Bloomberg со ссылкой на Bank of America Corp. (BofA) сообщил, что конгломерат повысил прогноз по стоимости нефти Brent до $120 за баррель в июне 2022 года. Отмечается, что рост спроса на бензин, дизельное и авитопливо в сочетании с ограничениями перерабатывающих мощностей может дополнительно ускорить повышение цены нефти в следующем году.

По данным лондонской биржи ICE на 12:00 мск, декабрьский фьючерс Brent торгуется по $85,13 за баррель. На Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть этого сорта торгуется по $85,12.

По словам Звездина, локально стоимость нефти сейчас перегрета и «вот-вот может пойти в коррекцию в связи с неоправданно высокой ценой».

Он добавил, что в долгосрочной перспективе черное золото будет только дорожать, и на это накладывается ряд факторов, первый и главный из которых — энергетический кризис.

«Хотя синоптики прогнозируют относительно спокойную зиму, в целом энергетический кризис может усилиться зимой, чем подогреет спрос к сырью. Следует напомнить, что ранее, зимой 2021 года, «зеленая» энергетика показала свою неэффективность, из-за чего инвесторы и бизнес перестали верить в возобновляемые источники [энергии]» — сказал аналитик.

Трейдер отметил, что на стоимость нефти влияет и тотальное банкротство сланцевых добытчиков, которое произошло в пандемию. Отрасль еще не оправилась после такого сильного падения, и очевидно, требуется больше времени для «компенсации этого краха», подчеркнул он.

13 октября президент России Владимир Путин во время пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя» спрогнозировал, что баррель нефти будет стоить $100. Он рассказал, что российская сторона соблюдает обязательства по сокращению добычи этого ресурса в рамках договоренности ОПЕК+. По его словам, страна делает всё возможное, чтобы нефтяной рынок «стабилизировался окончательно».

18 октября ОПЕК+ перевыполнил требования по ограничению добычи нефти. В сентябре объединение выполнило сделку на 115%, в августе — на 116%. Указывалосб, что не все страны могут нарастить добычу до оговоренных объемов, это может привести к дефициту предложения на рынке. Однако более крупные производители могут нарастить добычу.

В конце октября Bloomberg писал, что слова Путина о возможном подорожании барреля нефти до $100 вызвали тревогу во многих мировых державах, в том числе в США и Японии. Американские аналитики отмечали, что на фоне резкого повышения стоимости топлива Вашингтон, Индия, Япония и другие страны-потребители стали оказывать самое сильное за последние годы дипломатическое давление на ОПЕК+, чтобы ускорить рост добычи.

Кроме того Белый дом встревожился ростом цены на бензин, которая достигла семилетнего максимума, и призвал государства-экспортеры перекачивать больше нефти.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021