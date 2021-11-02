Трейдер спрогнозировал подорожание нефти Brent до $130 за баррель

В долгосрочной перспективе на несколько лет нефть сорта Brent может подорожать до $120–130 за баррель. Такой прогноз дал «Известиям» во вторник, 2 ноября, Артем Звездин, финансовый аналитик, трейдер, комментируя прогноз Bank of America о росте цен на нефть этого бренда.

Накануне Bloomberg со ссылкой на Bank of America Corp. (BofA) сообщил, что конгломерат повысил прогноз по стоимости нефти Brent до $120 за баррель в июне 2022 года. Отмечается, что рост спроса на бензин, дизельное и авитопливо в сочетании с ограничениями перерабатывающих мощностей может дополнительно ускорить повышение цены нефти в следующем году.

По данным лондонской биржи ICE на 12:00 мск, декабрьский фьючерс Brent торгуется по $85,13 за баррель. На Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть этого сорта торгуется по $85,12.

По словам Звездина, локально стоимость нефти сейчас перегрета и «вот-вот может пойти в коррекцию в связи с неоправданно высокой ценой».

Он добавил, что в долгосрочной перспективе черное золото будет только дорожать, и на это накладывается ряд факторов, первый и главный из которых — энергетический кризис.

«Хотя синоптики прогнозируют относительно спокойную зиму, в целом энергетический кризис может усилиться зимой, чем подогреет спрос к сырью. Следует напомнить, что ранее, зимой 2021 года, «зеленая» энергетика показала свою неэффективность, из-за чего инвесторы и бизнес перестали верить в возобновляемые источники [энергии]» — сказал аналитик.

Трейдер отметил, что на стоимость нефти влияет и тотальное банкротство сланцевых добытчиков, которое произошло в пандемию. Отрасль еще не оправилась после такого сильного падения, и очевидно, требуется больше времени для «компенсации этого краха», подчеркнул он.

13 октября президент России Владимир Путин во время пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя» спрогнозировал, что баррель нефти будет стоить $100. Он рассказал, что российская сторона соблюдает обязательства по сокращению добычи этого ресурса в рамках договоренности ОПЕК+. По его словам, страна делает всё возможное, чтобы нефтяной рынок «стабилизировался окончательно».

18 октября ОПЕК+ перевыполнил требования по ограничению добычи нефти. В сентябре объединение выполнило сделку на 115%, в августе — на 116%. Указывалосб, что не все страны могут нарастить добычу до оговоренных объемов, это может привести к дефициту предложения на рынке. Однако более крупные производители могут нарастить добычу.

В конце октября Bloomberg писал, что слова Путина о возможном подорожании барреля нефти до $100 вызвали тревогу во многих мировых державах, в том числе в США и Японии. Американские аналитики отмечали, что на фоне резкого повышения стоимости топлива Вашингтон, Индия, Япония и другие страны-потребители стали оказывать самое сильное за последние годы дипломатическое давление на ОПЕК+, чтобы ускорить рост добычи.

Кроме того Белый дом встревожился ростом цены на бензин, которая достигла семилетнего максимума, и призвал государства-экспортеры перекачивать больше нефти.