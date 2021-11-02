Порядка 35 млрд рублей выделили на продление нижегородского метро
Власти Нижнего Новгорода выделили 35 млрд рублей на продление автозаводской линии метро от станции «Горьковская» до станции «Сенная». Заказчиком выступает Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей.
ИА «НьюсНН» уточняет, что подрядчик обязан предложить не менее двух вариантов трассы продления ветки с промежуточной станцией «Оперный театр».
Станция «Площадь Свободы» должна стать промежуточной, которую в будущем можно будет задействовать в качестве пересадочной на смежную линию.
Станцию метро «Сенная» планируют построить по ускоренному плану и завершить работы за три года, до 2026 года.