Основатель Facebook сообщил о разработке роботизированной кожи

Марк Цукерберг сообщил о разработке роботизированной кожи. Изобретение даст эффект физического взаимодействия в метавселенной. Команда разработала сенсорный датчик высокого разрешения, передает телеканал «Известия». Идея направлена на понимание мира через прикосновения. Речь идет о создании новых реалистичных виртуальных объектов.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.