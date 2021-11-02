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Институт русского языка им. А.С. Пушкина объявил «Спутник» словом года

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«Спутник» объявили словом года в России в 2021 году. Название вакцины употребляли в девять раз чаще, чем раньше. Исследование провел Институт русского языка им. А.С. Пушкина. В качестве источников брали тексты в СМИ и соцсетях, сообщает телеканал «Известия». Анализ специалисты проводили в несколько этапов. В первую очередь выбирали темы, вызывающие острые дискуссии. Затем определяли тексты наиболее обсуждаемых тем. Далее единицы языка ранжировали по частотности употребления. На втором месте по популярности слово «Афганистан» — его стали использовать в 6,5 раза чаще. Взрывной рост употребления вызван событиями в стране. Третье и четвертое место заняли слова «Северный поток» и «перепись».

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