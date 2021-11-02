США убрали из публичного доступа фото времен войны в Афганистане

Пентагон убрал из публичного доступа тысячи фото и видео времен войны в Афганистане. Таким образом американцы хотят скрыть личности афганцев, которые им помогали, передает телеканал «Известия». Как заявил Джон Кирби, Пентагон сделал это в качестве предосторожности. В минобороны США уточнили, что фото и видео не были удалены насовсем. На прошлой неделе Госдеп и Пентагон закрыли доступ к информации о ходе военной кампании американцев в республике.

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