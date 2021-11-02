В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана

Самолеты взлетают практически вслепую. Из ориентиров только сигнальные огни. Несмотря на непростые условия, все аэропорты работают в штатном режиме, передает телеканал «Известия». На шоссе ситуация не лучше — автомобили едут на аварийках. Видимость на дорогах — не более 200–500 м. Столичный регион накрыл густой туман. В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности. Предупреждение действует минимум до утра вторника.

Температура ожидается в районе 0…+2 градусов. Днем сохранится небольшая облачность без осадков. Прогнозы синоптиков распространяются и на Подмосковье. Водителей призвали быть внимательными на дорогах. «Желтый» уровень объявлен почти на всей территории Центрального федерального округа.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.