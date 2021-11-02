+ОБН 4 По РЕН Учения Нато в Чёрном море

На учениях вооруженных сил Соединенных Штатов Global Thunder 22 основной на готовности ядерных сил. Тем временем направляющийся в Черное море флагман шестого флота ВМС США Mount Whitney прибыл в Стамбул, передает телеканал «Известия». По данным международной системы слежения за передвижением морских судов, корабль пришвартовался с помощью турецких буксиров к военному причалу на мысе Сарайбурну.

«Прямо сейчас в Босфорском проливе находится флагман шестого флота США Mount Whitney. Командование американского флота использовало этот корабль при операциях в Атлантическом и Индийском океанах, Средиземном и Карибском морях. Во время интервенции НАТО в Ливии с борта Mount Whitney координировались совместные действия сил альянса», — передает корреспондент «Известий».

Ранее через пролив Босфор прошел ракетный эсминец USS Porter. Цель — проведение операций с партнерами по НАТО.

«Задача западных сил сейчас состоит в том, чтобы на максимально высоком уровне поддерживать градус напряженности и заставлять Вооруженные силы России, ВМФ РФ реагировать на ситуацию. В принципе, это можно считать частью войны на истощение», — отмечает военный эксперт Иван Коновалов.

В последний раз плавучий штаб Mount Whitney подходил к Севастополю в 2014-м. За маневрами внимательно следит Черноморский флот. Севастополь — основная база

российских военных кораблей. При этом не всем членам НАТО нравится присутствие США. Турецкие политики уверены: дни США в регионе сочтены. Кроме того, у Турции есть козырь — Международная конвенция Монтре.

В Черном море военные суда иных стран могут пребывать лишь 21 день. По документу, в Черное море военным судам нечерноморских государств можно заходить только на три недели и при соблюдении суммарного тоннажа.

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