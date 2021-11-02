В США раскрыли причину аварии подлодки в Южно-Китайском море

Объектом, с которым столкнулась атомная подводная лодка военно-морских сил США USS Connecticut в Южно-Китайском море, оказалась подводная гора. Об этом в понедельник, 1 ноября, заявила официальный представитель Седьмого флота Хейли Симс.

«Установлено, что военное судно USS Connecticut столкнулось с неизвестной ранее подводной горой во время выполнения операции в международных водах Индо-Тихоокеанского региона», — приводит слова Симс USNI News.

Кроме того, она отметила, что командующий Седьмым флотом ВМС США определит порядок последующих действий, также возможно привлечение виновных к ответственности.

2 октября атомная подлодка USS Connecticut — одна из трех лодок класса Seawolf — столкнулась с неким подводным объектом в международных водах Южно-Китайского моря.

7 октября Тихоокеанский флот США сообщил, что после столкновения атомной подлодки USS Connecticut с неизвестным объектом в Южно-Китайском море пострадали 11 моряков. Они получили травмы легкой и средней тяжести.

8 октября телеканал CNN со ссылкой на двух чиновников министерства обороны США сообщил, что столкновение американской атомной подлодки с «неопознанным объектом» в Южно-Китайском море произошло на фоне роста напряженности в отношениях между США и Китаем в регионе, а сама субмарина нанесла удар по объекту под водой.