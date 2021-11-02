ВМФ получит «цифрового» охотника за субмаринами

До конца 2021 года в состав Военно-морского флота (ВМФ) России должен войти сторожевой корабль (СКР) проекта 11540 «Неустрашимый». Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, в настоящее время он готовится покинуть судостроительный завод в Калининграде. Правда, не исключено, что срок передачи корабля ВМФ может сдвинуться на начало 2022-го.

«Неустрашимый» строился как скоростной высокотехнологичный океанский охотник за атомными подлодками. Он был официально передан флоту в 1993 году, а в 2014-м отправлен на ремонт. В ходе работ корабль серьезно обновили, отметили источники «Известий» в военном ведомстве. В частности, всю аналоговую аппаратуру на нем заменили на цифровую. Была установлена новая БИУС (боевая информационно-управляющая система) — современный комплекс электронно-вычислительной аппаратуры и других технических средств, предназначенный для автоматизированной выработки рекомендаций по управлению оружием и всем кораблем.

Еще на СКР появился новый боевой пост управления артиллерией. Также был модернизирован комплекс «Фрегат» — радиолокационная станция наблюдения за воздушной и надводной обстановкой.

Эти изменения должны серьезно увеличить боевые возможности корабля. По словам источников «Известий», теперь всё его вооружение соответствует самым современным требованиям.

Кроме того, на сторожевике установили новую цифровую навигационную станцию, сказали собеседники «Известий». Она отвечает за автоматизированный обмен информацией о нахождении, курсах и скорости кораблей и судов в прилегающей акватории, а также о состоянии фарватеров. Это обеспечивает безопасность мореплавания.

Сторожевых кораблей, относящихся к проекту 11540 (шифр «Ястреб»), в составе российского ВМФ всего два — это «Неустрашимый» и «Ярослав Мудрый».

Полностью читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Цифровой «Неустрашимый»: ВМФ ждет обновленного охотника за подлодками